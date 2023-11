F1, Lando Norris: "Una pole sorprendente! Mi sembrava uno dei miei peggiori giri di sempre..."

Uno splendido Lando Norris ha chiuso al comando la Sprint Shoot-out del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e, di conseguenza, scatterà davanti a tutti nella Sprint Race odierna. Sul tracciato di Interlagos le qualifiche su tempistiche ridotte hanno visto numerose emozioni (anche una bandiera rossa per un incredibile incidente tra Esteban Ocon e Fernando Alonso) con una Q3 che ha visto colpi di scena a non finire.

Lando Norris ha spinto la sua McLaren fino all’1:10.622 con 61 millesimi su Max Verstappen, quindi terzo Sergio Perez a 134 millesimi, quarto George Russell a 235, quinto Lewis Hamilton a 318, mentre Charles Leclerc è settimo a 455 (alle spalle di Yuki Tsunoda) con nono Carlos Sainz a 504, davanti al compagno di team dell’inglese, Oscar Piastri a 567.

Al termine delle qualifiche il classe 1999 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Un gran giornata per ora! Sono davvero sorpreso della mia prestazione, perchè mi sembrava di avere realizzato uno dei miei giri peggiori di sempre – sorride – Una bella sorpresa che mi ricompensa di ieri e una pole position ottenuta dopo tanto tempo, per cui ne sono felice. La Sprint Race? Non ho idea di quello che potrò fare. Il ritmo è buono, la vettura è forte, per cui siamo sulla strada giusta, ma non è mai semplice contro questo Max Verstappen”.

A questo punto team e piloti si concentrano in vista dell’attesissima Sprint Race di questa sera che prenderà il via alle ore 19.30 italiane (le ore 15.30 locali), mentre la gara domenicale scatterà alle ore 18.00.

Foto: LaPresse