F1 oggi, GP Las Vegas 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 17 novembre, prenderà il via il week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista della città del Nevada le squadre saranno impegnate nel trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito nuovissimo e cittadino, che richiederà un lavoro certosino nel set-up.

La Ferrari spera di essere pronta all’appuntamento. La Rossa, dopo le difficoltà evidenziate in Brasile, vuole stupire su layout statunitense. Sulla carta, ci potrebbero essere delle rassicurazioni dal momento che la SF-23 ha mostrato buona velocità su piste da queste caratteristiche, ricordando l’unico successo stagionale firmato dallo spagnolo Carlos Sainz a Singapore.

Da capire cosa farà la Red Bull. L’olandese Max Verstappen non ha nascosto di gradire poco il disegno del circuito e anche le attività di contorno nel corso della cerimonia di presentazione dell’evento. Vedremo se, una volta messo il caso, il neerlandese metterà da parte i pensieri negativi e vorrà dar seguito all’egemonia di quest’annata.

La prima giornata del week end del GP di Las Vegas, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023 OGGI

Venerdì 17 novembre (orari italiani)

Ore 05.30-06.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 9.00-10.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura delle prove libere su TV8 perché esclusiva di Sky Sport

Diretta streaming: NOW, SkyGo; non è prevista la copertura delle prove libere su TV8.it perché esclusiva di Sky Sport

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse