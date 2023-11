F1 oggi, GP Abu Dhabi 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 24 novembre, prenderà il via il week end del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Yas Marina le squadre saranno impegnate nel trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito che richiederà un assetto di medio/alto carico aerodinamico.

La Ferrari è chiamata a chiudere al meglio una stagione fatta di tante difficoltà. La SF-23 non si è rivelata prestazionale come si sperava e i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto il possibile con il materiale a disposizione. Il target del Cavallino Rampante in quest’ultima uscita stagionale sarà quello di conquistare il secondo posto nella classifica dei Costruttori, ma sarà molto difficile per il feeling della Mercedes con questa pista.

Ci si aspetta poi una chiusura con il botto per la Red Bull e Max Verstappen, autentici dominatori dell’annata. L’olandese, in grado di vincere 18 delle 21 gare andate in scena, va a caccia della diciannovesima affermazione, migliorando il primato assoluto di successi nella singola annata. Ne ha facoltà l’olandese, in grado di fare la differenza come nessuno nel Circus.

La prima giornata del week end del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP ABU DHABI F1 2023 OGGI

Venerdì 24 novembre

Ore 10.30-11.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Ore 14.00-15.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ABU DHABI F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); non è prevista la copertura delle prove libere su TV8 perché esclusiva di Sky Sport

Diretta streaming: NOW, SkyGo; non è prevista la copertura delle prove libere su TV8.it perché esclusiva di Sky Sport

Diretta Live testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 24 novembre

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI