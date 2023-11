F1, Max Verstappen vuole chiudere in bellezza a Yas Marina, mentre Ferrari e Mercedes vogliono il 2° posto

Siamo ufficialmente giunti all’ultimo chilometro del campionato. Oggi, infatti, vivremo il Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, sotto la luce dei riflettori, vivremo la corsa conclusiva della stagione che, nonostante tutto, avrà ancora spunti di interesse importanti.

Lo spegnimento dei semafori arriverà alle ore 15.00 italiane (le ore 17.00 locali) con le luci della sera che fanno da cornice ideale per lo spettacolo che vivremo sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico. Ma, dato che il titolo iridato è già stato ampiamente consegnato a Max Verstappen, quali saranno gli spunti più interessanti della gara?

In primo luogo cercheremo di capire chi, tra Mercedes e Ferrari, chiuderà al secondo posto nella classifica dei costruttori. La differenza di punti, al momento, parla di un +4 per il team di Brackley, per cui tutto è ancora da decidere. Carlos Sainz e Lewis Hamilton partiranno fuori dalla top10, per cui assume ulteriore importanza la prestazione di Charles Leclerc e George Russell che chiuderanno prima e seconda fila dopo un giro spettacolare del monegasco.

Infine, per le statistiche, vedremo se Max Verstappen (che partirà nuovamente dalla pole position, la quarta consecutiva a Yas Marina) proseguirà anche nell’ultimo impegno nel suo percorso di dominio assoluto. Per il momento il tre-volte campione del mondo ha messo in cascina 18 vittorie e 2 secondi posti in 21 uscite, raggiungendo quota 53 successi. Riuscirà a ritoccare nuovamente il libro dei record per entrare ancora di più nella storia della Formula Uno?

