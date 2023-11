MotoGP, Francesco Bagnaia contro Jorge Martin e se stesso nel giorno più lungo a Valencia

Saranno 27 giri che non finiranno mai. Francesco Bagnaia si prepara a vivere il suo giorno più lungo a Valencia, sede dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Il piemontese, in sella alla Ducati ufficiale, si presenta al via della gara, in testa alla classifica generale del campionato. Pecco guida con 14 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin.

Nella Sprint Race il pilota iberico del Team Ducati Pramac ha fatto tutto quello che doveva: vincere e tenere ancora aperta la corsa all’iride. Bagnaia ha terminato con uno scialbo quinto posto, non avendo quel feeling con le gomme medie che si sarebbe aspettato. Ancora una volta la Sprint non ha sorriso al centauro con il n.1 sul cupolino e oggi servirà voltare pagina.

Certo, facendo i conti, a Pecco basterebbe il medesimo piazzamento di ieri, con Martin vincente, considerando anche il peso delle vittorie in questo Mondiale, favorevole al centauro nostrano. Mettersi però con la calcolatrice non è cosa semplice, specie quando si è in moto e si deve spingere. Il leader della classifica generale partirà dalla seconda casella e il suo avversario dalla sesta e l’intenzione sarà quella di andare via e di imporre il proprio ritmo.

Potrebbe essere un modo per mettersi a riparo da cattive sorprese e far sì che il duello per il titolo sia tale anche per il successo di tappa, avendo la consapevolezza che una piazza d’onore, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe voler dire secondo titolo consecutivo. Dalle 15.00 di oggi ne sapremo sicuramente di più.

Foto: MotoGP.com Press