Sergio Perez: “Avevamo potenziale per dare molto di più”

Ancora tanti problemi (e sfortuna) per Sergio Perez. Il messicano non è infatti andato oltre la nona posizione in occasione delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Nella fattispecie il pilota della Red Bull aveva registrato il quinto tempo, salvo poi avere il giro cancellato.

Un canovaccio che si ripete per Checo, autore di una stagione in cui di fatto non è mai riuscito a incidere in modo netto e soprattutto continuativo. Una volta approdato in mixed zone il messicano ha spiegato quanto successo.

“Avevamo fatto una buona qualifica fino alla Q3 – ha detto Perez -, lì ho avuto problemi ad accelerare con il motore e poi all’ultimo giro avevamo i track limit in curva 1 e in curva 6 sono andato largo; non ho una buona classifica, domani sarà una gara lunga, quindi il degrado sarà importante“.

Il pilota ha poi pubblicato un post sui social in cui ha brevemente commentato quanto fatto in pista: “Oggi avevamo il potenziale per fare molto di più, purtroppo abbiamo perso il giro, ma domani daremo il massimo per raggiungere il podio nell’ultima gara dell’anno“.

