F1, Lewis Hamilton: “Non c’è tanto da imparare, competitivi l’anno prossimo? Vedremo”

Si conclude con zero vittorie la stagione di Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo non è andato infatti oltre la nona posizione in occasione del GP di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2023 di F1.

Un risultato molto negativo per il britannico che ha certificato la grande fatica mostrata durante tutto il weekend. Una volta giunto in mixed zone, il fenomeno della Mercedes ha commentato la sua prestazione, focalizzandosi in generale sull’andamento dell’annata sportiva

“Non è stato un grande anno in generale – ha detto il pilota – quindi non c’è molto da imparare da quest’anno. Il fatto che io sia riuscito a rimanere a galla, probabilmente”.

L’inglese ha quindi proseguito: “In questo momento non so davvero se l’anno prossimo potremmo essere competitivi. Ma abbiamo imparato molto sulla macchina e ora dipende solo dalla squadra. Sanno cosa devono fare, se ci arriveremo o meno, vedremo“.