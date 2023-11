MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Un podio importante, ho provato a vincere”

Fabio Di Giannantonio ha concluso in seconda posizione il GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, il centauro romano ha saputo dare seguito al suo grande finale di stagione. Citando la vittoria in Qatar, questo piazzamento va inserirsi in un feeling con la categoria crescente e vedremo dove Di Giannantonio andrà l’anno venturo.

Di sicuro c’è il grande feeling con la Ducati Gresini, con cui il pilota nostrano ha saputo lasciare il segno e meritarsi un posto nella top-class dell’anno venturo, dati alla mano. Si parla insistentemente di un suo approdo al Mooney VR46 Racing Team, visto l’addio di Luca Marini per la Honda ufficiale.

“Un bel podio per concludere la stagione, spero di poter continuare l’anno venturo. In gara avevo un ritmo fantastico e sono riuscito a recuperare nella seconda parte di gare rispetto ai primi. Ho cercato di vincere, ma non avevo sufficiente sicurezze per affondare il sorpasso“, ha raccontato a caldo Di Giannantonio.

La vittoria del GP è andata a Francesco Bagnaia, che con questo risultato si è laureato campione del mondo per la seconda volta. Un epilogo trionfante per il piemontese, che già si era concretizzato prima della bandiera a scacchi per la caduta di Jorge Martin.

Foto: Valerio Origo