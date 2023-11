F1, Max Verstappen dominatore: “L’ultima volta in una macchina che mi ha dato tantissimo. Gli altri non dormono”

Max Verstappen ha vinto il GP di Abu Dhabi 2023, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. Il fuoriclasse olandese ha giganteggiato in lungo e in largo sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti, scattando in maniera impeccabile dalla pole position e dominando un Gran Premio mai stato in discussione. Il Campione del Mondo ha centrato il 19° successo stagionale al volante di una Red Bull che è stata letteralmente imbattibile.

Max Verstappen ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “La stagione è stata incredibile. Sono stato un po’ emozionato nel giro di rientro, era l’ultima volta che ero su una macchina che mi ha dato tantissimo. Devo ringraziare tutti in Red Bull, non sarà facile ripetersi. Dovremo lavorare tantissimo per ripeterci“.

L’olandese ha poi proseguito, guardando già alla prossima annata agonistica: “Si vuole sempre fare meglio, stiamo già lavorando sodo per l’anno prossimo per avere una macchina competitiva, siamo pronti per la battaglia ma gli altri non dormono. Questa annata è stata incredibile per la F1, sempre esaurito ovunque siamo andati“.

Foto: Lapresse