F1: in futuro si potrebbe correre in Africa. Hamilton spinge Domenicali

l’Ex Campione del Mondo Lewis Hamilton sta spingendo il CEO della Formula 1 Stefano Domenicali ad aggiungere una tappa del Mondiale di Formula 1 in Africa. Secondo quanto riportato da Motorsportweek.com il pilota della Mercedes avrebbe sostenuto la causa anche durante il GP di Las Vegas andato in scena la settimana scorsa, facendo scaturire così il dibattito tra gli addetti ai lavori

La leggenda britannica, lodando la continua crescita della disciplina a livello mediatico, ha ribadito la sua volontà di correre nel territorio africano, unico continente mancante nell’attuale calendario.

Non è un innesto semplice da un punto di vista geografico, anche e soprattutto per via dell’area da scegliere; al momento i rumors parlano di un possibile inserimento nel 2025 di un GP in Sudafrica, ma potrebbero comunque arrivare ulteriori indicazioni nei prossimi mesi.

“Questo sport sta crescendo. Anche io come Stefano voglio fare una gara in Sud Africa o in Africa, in modo da raggiungere tutti i continenti in una sola stagione“, queste le parole di Hamilton, solito a spendersi in cause che, alla fine, vanno sempre in porto.

Foto: LaPresse