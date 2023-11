MotoGP, le mine vaganti a Valencia: chi potrebbe inserirsi nella lotta tra Bagnaia e Martin per il Mondiale

Siamo giunti al momento decisivo. Domenica sapremo chi sarà il campione del mondo 2023. Francesco Bagnaia o Jorge Martin? Sarà il fine settimana del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale a sciogliere le ultime riserve. Arriviamo sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo con “Pecco” che precede di 21 lunghezze “Martinator”. Chi la spunterà?

Dopo otto mesi di battaglie in giro per il mondo i due grandi rivali saranno uno contro uno ancora una volta. La Sprint Race del sabato con i suoi 12 punti in palio e la gara lunga domenicale con i suoi 25. Sarà emozionante vivere il weekend tra prove libere, qualifiche e gare, per capire chi vincerà il titolo. Il portacolori del team Ducati Factory parte con un vantaggio importante, ma Jorge Martin non ha la minima intenzione di gettare la spugna.

Sarà un duello ristretto a Bagnaia e Martin, oppure vedremo altri inserimenti? Questa sarebbe una eventualità che, almeno sulla carta, potrebbe davvero cambiare i piani in tavola. Sia in un verso, sia nell’altro. Lo spagnolo, ovviamente, confida di vincere entrambe le prove e vedere tra sé e “Pecco” il maggior numero di piloti, per recuperare punti. Stesso discorso per il nativo di Torino che, invece, spera di vedere un Qatar-bis, con il pilota del team Pramac decimo.

Al momento non possiamo non citare Fabio Di Giannantonio come possibile “mina vagante”, dopo la vittoria di Lusail. Assieme a lui attenzione a Enea Bastianini, vittorioso a Sepang, quindi al due del team Mooney VR46, più Luca Marini di Marco Bezzecchi per quanto visto nelle ultime uscite. Solo Ducati, quindi? Tra le altre scuderie, potremmo vedere Maverick Vinales protagonista con l’Aprilia, come Brad Binder con la KTM. Attenzione, però, a non sottovalutare anche l’ultima gara di Marc Marquez in sella alla Honda. Come si può vedere, non mancano i nomi per cambiare i piani in tavola. Anche per questo, quindi, ci attende un fine settimana di Valencia davvero intenso.

Foto: LaPresse