La F1 pensa a un quarto GP negli USA. Destinazione New York?

Dopo un GP di Las Vegas che ha tenuto col fiato sospeso gli appassionati di F1 fino all’ultimo giro, Liberty Media sta pensando di aggiungere un ulteriore Gran Premio negli Stati Uniti al proprio calendario nei prossimi anni.

Il management della società che gestisce il circus più famoso e prestigioso del mondo si è così espresso: “Questo è ciò che dovrebbe verificarsi. Ci siamo detti fin dall’inizio che Las Vegas, Miami e New York sarebbero state le prossime città in cui avremmo dovuto partecipare. Las Vegas non ha deluso le aspettative.”

Poi è stato aggiunto: “Nonostante sia costeggiato da muri, il secondo circuito più lungo del calendario ha impressionato per la velocità media della pole position, pari a 240 km/h”.

“La pista è velocissima e la nuova superficie è rimasta liscia e scorrevole. Ho fatto qualche giro con una Aston Martin DBX. Mi ha fatto capire che il tracciato non fosse solo un’opera di supporto a un sacco di luci e suoni, ma fosse piuttosto tecnico e impegnativo in alcuni punti. Non si tratta certo di una serie di curve a 90 gradi come quelle che abbiamo visto nel lontano passato”.

Infine le dichiarazioni si sono così concluse:”Alcuni rettilinei sembrano un po’ troppo lunghi. In gara si sono rivelati però molto piacevoli. Ognuno dei 20 piloti mi ha impressionato per il modo in cui hanno affrontato le sfide, lo strano orario e il jet-lag”.

Foto: LPS DPPI