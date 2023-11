F1: il Gp di Abu Dhabi 2023 non è a rischio di cancellazione

Il Gp di Abu Dhabi, in programma domenica 26 novembre alle ore 14 italiane, si terrà regolarmente. L’appuntamento che chiuderà il Mondiale 2023 di F1 non è a rischio, nonostante la diffusione di voci in merito.

A renderlo noto, poche ore fa, sono state la FIA e Liberty Media che hanno confermato la disputa dell’evento nonostante la situazione internazionale nelle zone intorno alla regione araba.

Qualcosa di simile era già capitato, nel recente passato, con il Gp d’Arabia Saudita, sul tracciato di Jeddah, dove si corse nonostante vi fossero problemi legati a un conflitto adiacente al circuito.

Infine un’ulteriore notizia a supporto del fatto che la gara andrà a svolgersi regolarmente: il WEC, nel fine settimana in arrivo, terrà i rookie test non troppo lontano da Abu Dhabi, in Bahrain, e per questi non è stato previsto nessun tipo di annullamento, segno che la situazione, pur non essendo facile, è comunque sotto controllo.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent / Dppi/DPPI