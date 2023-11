F1, Carlos Sainz: “Gara frustrante come il finale di stagione. Ora testa al 2024 dopo aver capito tanto della vettura”

Carlos Sainz chiude con il morale sotto i tacchi al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina il pilota spagnolo ha vissuto una domenica davvero in salita. Partito dalla 16a posizione dello schieramento per colpa della pessima qualifica di ieri, il numero 55 non ha potuto risalire la china a dovere, chiudendo la sua gara all’ultimo giro, con la vettura ritirata.

In un colpo solo, poi, il nativo di Madrid ha subito anche il sorpasso di Charles Leclerc nel derby interno al team di Maranello. Non certo un aspetto di poco conto per i piloti che, come sempre, sanno essere molto competitivi tra di loro. Ad ogni modo Carlos Sainz ha raccontato le sue sensazioni nel dopo-gara di Yas Marina.

Lo ha fatto per mezzo del sito ufficiale della scuderia di Maranello: “Sicuramente un finale di stagione molto frustrante per me, oggi la gara è stata decisamente complicata per me, molto più di quello che mi potessi aspettare. Ho provato ad allungare al massimo il primo stint con le gomme hard, sperando in una Safety Car per svoltare la mia gara, ma non è servito”.

Lo spagnolo passa poi ad analizzare il momento suo e del team: “Le ultime gare sono state decisamente difficili per me. Ho avuto la sensazione che a Las Vegas la mia annata sia svoltata in peggio. Ad ogni modo voglio guardare le cose positive. Nella seconda parte di stagione abbiamo messo a segno diversi progressi e ci tuffiamo nell’inverno consapevoli di avere capito tanto sulla nostra macchina. Dovremo tornare nel 2024 tutti uniti e mettere insieme tutto per essere più competitivi”.

Foto: LPS Florent Gooden