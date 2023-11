F1, GP Abu Dhabi 2023: risultati e classifica FP2. Leclerc in testa con la Ferrari. Verstappen insegue

Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il monegasco si è distinto al volante della Ferrari e ha stampato il crono di 1:24.809, riuscendo a precedere per 43 millesimi la McLaren di Lando Norris. Buone indicazioni per il Cavallino Rampante in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica, anche se Carlos Sainz è soltanto 19mo a quasi due secondi dal compagno di squadra.

Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull. Il Campione del Mondo è distaccato di 0.173 dalla vetta e precede la Alfa Romeo di Valtteri Bottas, il compagno di squadra Sergio Perez e la Mercedes di George Russell. Lewis Hamilton è ottavo con l’altra Mercedes dietro alla Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 2 del GP di Abu Dhabi 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina.

CLASSIFICA FP2 GP ABU DHABI F1 2023

1 Charles LECLERC Ferrari1:24.809 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.043 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.173 5

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.215 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.303 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.313 4

7 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.414 3

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.506 4

9 Pierre GASLY Alpine+0.512 4

10 Oscar PIASTRI McLaren+0.552 4

11 Fernando ALONSO Aston Martin+0.588 4

12 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.658 4

13 Lance STROLL Aston Martin+0.683 3

14 Esteban OCON Alpine+0.757 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.860 4

16 Alexander ALBON Williams+1.272 5

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.604 4

18 Logan SARGEANT Williams+1.850 3

19 Carlos SAINZ Ferrari+1.898 1

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+2.338 2

