F1, George Russell: “Las Vegas occasione per tentare il colpo. Siamo ancora secondi nei costruttori, una sorpresa!”

George Russell si prepara in vista del fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la chiara intenzione di mettersi alle spalle il weekend di Interlagos e gustarsi l’esordio del tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit che prenderà scena nella città del Nevada, la capitale del gioco d’azzardo.

La Mercedes, in occasione della tappa del Gran Premio di San Paolo, infatti, ha vissuto uno dei fine settimana più complicati della propria stagione, con il pilota inglese che non ha nemmeno concluso la gara lunga con un ritiro quanto mai amaro.

In occasione della conferenza stampa che ha dato il via al weekend di Las Vegas, il pilota classe 1998 ha raccontato le sue sensazioni: “È davvero emozionante essere qui. Lunedì quando siamo atterrati con tutte quelle luci, è stata una vera emozione. Cosa ci aspettiamo dal circuito? Sappiamo che sarà molto freddo, ma il lay-out ci darà l’opportunità di fare le cose meglio degli altri”.

George Russell torna poi con la mente a Interlagos: “Penso che ci siano molte ragioni per il nostro fallimento in Brasile. Quando hai una sola sessione di prove libere per trovare il giusto bilanciamento non è mai facile. Dopo 5 giri della Sprint Race abbiamo capito di aver preso la direzione sbagliata. Ad ogni modo siamo ancora secondi nella classifica costruttori. Per come stiamo andando è una sorpresa”.

Foto: LaPresse