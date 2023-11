F1, George Russell: “Buono il terzo posto, domani da valutare l’usura”

George Russell partirà dalla terza posizione domani nel Gran Premio di Las Vegas: un’ottima qualifica da parte del giovane pilota della Mercedes che ha preceduto nettamente il compagno di scuderia Lewis Hamilton, uscito addirittura in Q1. Il britannico è andato a un passo dalla seconda posizione occupata in griglia da Max Verstappen: appena otto millesimi.

Queste le sue impressioni dopo la qualifica odierna: “Ho concluso terzo e molto vicino a Max, penso sia la migliore prestazione possibile. Domani non si sa se quale sarà l’usura delle gomme in gara. Questi pneumatici non funzionano al meglio in queste condizioni fredde. Se riusciremo a farli funzionare, allora non avremo problemi. Non abbiamo ancora sperimentato il passo con gomma dura”.

“Ma forse non ci sarà un’usura eccessiva. In questo momento non so come affrontare la gara di domani. Cercherò semplicemente di avere una gara pulita. Tutti i fine settimana senza sbavature che ho fatto sono andati bene anche quando la macchina era lenta, mentre quando ho commesso degli errori non abbiamo ottenuto risultati anche con la vettura competitiva”, ha concluso Russell.

Foto: Lapresse