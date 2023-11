F1, Lewis Hamilton eliminato in Q2 a Las Vegas: “La macchina aveva potenziale per fare meglio”

Lewis Hamilton è stato indubbiamente uno dei grandi sconfitti delle qualifiche di Las Vegas, non riuscendo a superare il taglio in Q2 e perdendo nettamente il confronto diretto con il compagno di squadra George Russell. Il sette volte campione del mondo, primo degli esclusi dal Q3, partirà comunque decimo per la penalità di 10 posizioni in griglia a Carlos Sainz.

Giornata negativa comunque per il “Re Nero”, considerando la bella prestazione di Russell (4° tempo vicinissimo a Max Verstappen, domani scatterà 3°) a parità di macchina. Il 38enne nativo di Stevenage proverà a riscattarsi domani con una grande rimonta in gara, per cercare di limitare i danni in ottica seconda posizione nel Mondiale costruttori per la Mercedes contro la Ferrari.

“In qualche modo non sono sorpreso, ma non sono certamente contento. Pensavo di poter passare il taglio e chiaramente la macchina aveva il potenziale per fare meglio. Non è stato l’ideale, ma è andata com’è andata. Domani darò il massimo e vedremo cosa riusciremo a fare. Russell? Il quarto posto è un ottimo lavoro da parte sua, partirà terzo. Bel lavoro“.

Foto: Lapresse