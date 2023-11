F1, Frederic Vasseur: "Puntiamo ad arrivare secondi nei Costruttori. E nel 2024..."

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Yas Marina i risultati sono stati agli antipodi per la Ferrari: secondo posto per il monegasco Charles Leclerc e sedicesimo per lo spagnolo Carlos Sainz. Un riscontro frutto più dell’abilità di Leclerc che sul giro secco ha compiuto un’autentica magia, nel giorno dell’ennesima pole-position dell’olandese Max Verstappen (Red Bull).

In vista dell’ultima gara dell’anno, il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, ha tracciato un bilancio di quanto visto: “All’inizio di quest’anno abbiamo compreso che il progetto non fosse competitivo. I dati al simulatore ci avevano detto questo, però la squadra ha saputo reagire e lavorare per risollevarsi dalla difficile condizione in cui era“, ha raccontato Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

Una stagione nella quale Leclerc, nella prima metà, non aveva un grande feeling con la Ferrari, ma poi nella seconda parte dell’annata si è un po’ ritrovato. Un aspetto confermato dall’ingegnere francese: “Charles ha saputo reagire molto bene alle difficoltà e credo che la vittoria di Sainz lo abbia motivato ulteriormente. Un aspetto fondamentale che ci può aiutare anche nell’ottica dello sviluppo futuro della macchina“.

Parlando proprio di futuro, Vasseur ha aggiunto: “Pensando a domani, cercheremo di arrivare davanti alle Mercedes per arrivare secondi nel Campionato Costruttori e per il 2024 stiamo lavorando per avere in pista una macchina competitiva. Red Bull è il riferimento e il target è quello“, ha dichiarato il Team Principal della Rossa.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI