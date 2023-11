F1, un tombino danneggia Sainz. Vasseur: “Inaccettabile, non farà le FP2!”

Comincia in salita il weekend della Ferrari ed in particolare di Carlos Sainz verso il Gran Premio di Las Vegas 2023, penultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Rossa ha infatti impattato violentemente con un tombino (era crollata la cornice di cemento con il passaggio delle monoposto nei primi giri) dopo pochi minuti, non riuscendo nemmeno a rientrare ai box e dovendo fermarsi in pista.

A quel punto è stata esposta la bandiera rossa, rivelatasi poi una sospensione definitiva della FP1 per rimettere in sesto quel tratto dell’asfalto e per ispezionare con attenzione tutti gli altri tombini presenti lungo lo Strip Circuit. Dopo che la SF-23 è stata riportata al box della Scuderia di Maranello, i meccanici hanno riscontrato dei danni importanti alla vettura di Sainz.

“Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Ci costerà una fortuna. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2”, le parole di un infuriato Frederic Vasseur durante la conferenza stampa riservata ai team principal in quel di Las Vegas dopo la prima sessione di libere.

Brutta notizia dunque per la Rossa, che sarà costretta con ogni probabilità a montare un nuovo telaio sulla macchina #55. Il secondo turno di libere dovrebbe durare 90 minuti e non 60, per consentire a team e piloti di recuperare almeno parzialmente il tanto tempo perso in FP1 su una pista completamente inedita. Oltre a Sainz, anche Esteban Ocon rischia di saltare la FP2 per aver danneggiato il fondo della sua Alpine su quel tombino.

Foto: Lapresse