F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo puntato tutto sulla gara di domani”

Un quinto e un ottavo posto per la Ferrari nell’ultima Sprint Race del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos (Brasile), l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, ha trionfato davanti a Lando Norris (McLaren) e a Sergio Perez (Red Bull), mentre le due Rosse non sono state in grado di lottare per il podio.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, di comune accordo con il team, hanno scelto di usare un set di gomme morbide usate nel corso dei 24 giri della gara brasiliana. Questa strategia non ha permesso loro di essere aggressivi nelle prime fasi. Il focus è sulla gara di domani, dove Leclerc scatterà dalla seconda posizione alle spalle di Verstappen.

A valutare il tutto è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Il nostro obiettivo è la gara di domani e le nostre scelte sono state in questa chiave. Domani avremo un set di gomme morbide nuovo e potrà essere un vantaggio. Oggi abbiamo fatto del nostro meglio con delle soft usate e si è dovuto anche agire in maniera conservativa per le alte temperature del motore“, ha spiegato l’ingegnere francese.

“Siamo convinti di avere quindi un vantaggio per domenica e ci conforta anche il rendimento della nostra macchina rispetto alle Mercedes, che erano nelle nostre stesse condizioni“, il riferimento di Vasseur nel merito del sorpasso che Leclerc ha completato ai danni di Lewis Hamilton (7°), mentre George Russell ha terminato quarto.

A conclusione, una valutazione sul format: “La Sprint Race è qualcosa che piace molto ai tifosi, ma va migliorato rispetto alle scelte di gomme che si possono fare. Nel nostro caso, noi abbiamo deciso di privilegiare la gara che assegna il maggior numero di punti, ovvero quella domenicale“.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI