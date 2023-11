F1, Fernando Alonso: “Felice del nono posto, ho fatto il massimo! Domani possiamo fare bene”

Non ha troppi motivi per sorridere Fernando Alonso al termine delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma guarda comunque al bicchiere mezzo pieno. Sul tracciato cittadino della città del Nevada, infatti, il pilota spagnolo confidava in una prestazione da protagonista, invece domani scatterà dalla quinta fila dello schieramento.

La pole position è andata a Charles Leclerc con il tempo di 1:32.726 con appena 44 millesimi su Carlos Sainz quindi terzo Max Verstappen a 378 millesimi, mentre è quarto George Russell a 386. Quinto Pierre Gasly a 513 millesimi, sesto Alexander Albon a 597, quindi è settimo Logan Sargeant a 787, ottavo Valtteri Bottas a 799, quindi nono Kevin Magnussen a 811 davanti proprio a Fernando Alonso, solamente decimo a 829.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota due volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni al suo sito ufficiale: “Nelle qualifiche ho fatto il massimo. Sono felice dei giri che ho messo a segno su un tracciato che, decisamente, non favorisce le caratteristiche della nostra vettura”.

Ultima battuta in vista della gara di domani: “Nella Q3 ho ottimizzato le nostre prestazioni e domani avrò modo di scattare dalla nona posizione della griglia. Sono pronto per battagliare”.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI