F1, Lando Norris: “In Messico la macchina aveva un gran ritmo”; Oscar Piastri: “Non ho mai corso in Brasile”

Dopo un lungo ed esaltante inseguimento, McLaren ha ormai sorpassato e staccato Aston Martin prenotando il quarto posto nel Mondiale costruttori 2023 di Formula Uno. Il team di Woking, dopo una pessima prima parte di stagione, ha cambiato passo dall’Austria in poi con il primo pacchetto di aggiornamenti raggiungendo improvvisamente il livello dei top team alle spalle della Red Bull e collezionando ben 8 podi.

Una rimonta sensazionale che ha portato la storica scuderia inglese in quarta piazza dopo il Gran Premio del Messico con un vantaggio di 20 punti sulla compagine di Lawrence Stroll, mentre il podio è ormai troppo distante quando mancano tre round al termine del campionato. Il prossimo appuntamento è in Brasile per il GP di San Paolo, con McLaren che proverà a tornare sul podio con almeno uno dei due piloti.

“Siamo alla fine di questo trittico di gare, e ci sarà anche l’ultima Sprint della stagione. In questo circuito c’è tanta storia, in particolare con la McLaren e ovviamente con Senna. Adoro venire qui, spero ci sia un’altra opportunità per fare buoni punti. La vettura in Messico aveva un gran ritmo, mi ha permesso di guadagnare dodici posizioni, e ne sono soddisfatto. Sappiamo di cosa siamo capaci, dobbiamo solo dimostrarlo”, ha dichiarato Lando Norris al sito ufficiale del team.

“Non vedo l’ora di gareggiare in Brasile. E’ un weekend Sprint, mi piace perché dà più opportunità di conquistare punti. Non ho mai corso qui prima d’ora, quindi sono contento di conoscere questo tracciato così iconico. Le ultime gare sono state rassicuranti, specialmente considerando dove ci trovavamo ad inizio stagione. In Messico ho avuto qualche difficoltà per via dei danni sulla mia vettura, ma ho parlato con la squadra e sfrutterò tutto ciò che ho imparato questo weekend per conquistare altri punti”, il commento di Oscar Piastri.

