F1, Fernando Alonso: “Dovremo prendere confidenza con la pista. Temperature? Le più basse della stagione”

Si avvicina sempre di più il ritorno della Formula 1 a Las Vegas dopo due edizioni svolte di questo GP negli anni Ottanta. L’attesa per questo circuito cittadino sale: sarà il penultimo appuntamento della stagione prima del gran finale ad Abu Dhabi. I verdetti sono già tutti stabiliti, ma ancora alcuni piloti cercano gloria, come Fernando Alonso e la sua Aston Martin, che hanno vissuto una seconda parte dell’anno difficile.

Queste le sue parole prima di questo fine settimana nel media day: “È interessante vedere come la Formula 1 sia accolta con così tanto entusiasmo da tutta la città, la gente qui ha davvero la febbre da Formula 1. Trovo tutto emozionante perché, in primo luogo, è sempre emozionante guidare in America e, in secondo luogo, mi piace la sfida di una nuova pista“.

“Come per ogni nuovo tracciato, ci vorrà del tempo per prendere confidenza con la pista. Sono curioso di sentire quanto degrado gomme crea la pista. E questo a sua volta dipende fortemente da quanto basse saranno le temperature. Presumo che qui avremo le temperature più basse dell’intera stagione, più o meno all’opposto del Qatar“.

“Abbiamo esplorato il percorso virtualmente, nel simulatore di corsa, ma nulla sostituisce la guida reale. Quindi sono molto entusiasta di vedere cosa mi aspetta in pista. Las Vegas è un circuito cittadino ed è tutta una questione di fiducia. Bisogna costruirlo gradualmente, di prova in prova, giro dopo giro, come a Monaco o Singapore. La pista cambia rapidamente, non ci sarà mai un giro uguale all’altro”.

Foto: Lapresse