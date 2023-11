F1, la rabbia di Leclerc contro la Ferrari via radio: "Rallenta!". Risposta: "Semplicemente ridicolo..."

Charles Leclerc ha terminato in quinta posizione la Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il monegasco ha gareggiato con un treno di gomme soft usate e, specialmente nella prima parte della gara, è stato costretto a non spingere più di tanto. La preoccupazione della squadra era quella di salvare le mescole e nello stesso tempo fare attenzione a tutti componenti meccanici ed elettronici della vettura.

In altre parole, si è suggerito a Charles di non attaccare, sulla base dei parametri del team. Una situazione non semplice per il pilota, dovendo gestire da un lato le questioni legate al proprio mezzo e anche a quanto stesse accadendo in pista. Alle sue spalle, infatti, il giapponese Yuki Tsunoda, con le gomme soft nuove, era assai minaccioso con l’AlphaTauri.

Per questo, dopo l’ennesimo invito a non forzare il ritmo, è arrivata la risposta via radio di Leclerc. Di seguito il dialogo, riportato nel corso della telecronaca di Sky Sport da Matteo Bobbi:

DIALOGO FERRARI-LECLERC

Box Ferrari: “Devi gestire le gomme e fare attenzione alle temperature del motore che si stanno alzando“.

Leclerc: “Questa cosa è semplicemente ridicola!“.

Alla fine della fiera, il crollo di prestazione di Lewis Hamilton ha permesso al pilota del Principato di scavalcare il britannico e di terminare quinto, tuttavia queste indicazioni non sono una novità per Leclerc. C’è da chiedersi cosa accadrà nel GP odierno, tenuto conto di tutte le criticità menzionate.

Foto: LaPresse