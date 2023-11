MotoGP, Marc Marquez apprezza le mosse di Martin: “Bisogna fare di tutto per vincere un Mondiale”

Ultimo weekend del Motomondiale 2023 ed è sempre più caldo il duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin per la conquista del titolo mondiale. Lo spagnolo, che deve recuperare 21 punti sul diretto rivale, è partito meglio nelle pre-qualifiche, assicurandosi l’accesso diretto in Q2 e provocando Bagnaia, costringendolo a partire dal Q1.

Marc Marquez ha apprezzato questo comportamento del connazionale: “Bravo Jorge. Quello che ha fatto è nel regolamento. Qualcuno dirà: ‘No, è antisportivo’. Per un Mondiale, bisogna fare tutto il necessario per vincere. Martin questo fine settimana è indietro e deve cercare di destabilizzare Pecco in ogni modo possibile, entro i limiti e le regole, ed è quello che ha fatto. Ha funzionato bene domani ‘Pecco’ avrà del lavoro in più da fare. Nelle gare dovrà fare lo stesso. Vedremo come se la caverà, ma, alla fine, questo è il motociclismo“.

Questo invece il commento al suo venerdì: “Con il ritmo che abbiamo visto oggi pomeriggio, non posso mentire, una top five è possibile. E se mi va bene anche un podio, ma mi aspetto che domani tutti comincino ad andare più forte. Tutto dipenderà dal risultato delle qualifiche. Se avremo un buon Q2 e manterremo il ritmo, l’intensità e la fiducia di oggi, vedremo se riusciremo a fare meglio delle ultime gare“.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini