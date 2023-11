F1, Charles Leclerc non ne può più: “Non so cosa fare, devo andare a Lourdes. Così fa male”

Charles Leclerc è decisamente affranto e avvilito dopo non aver nemmeno preso il via nel Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos il pilota della Ferrari ha segnato un nuovo capitolo della sua incredibile serie di episodi sfavorevoli. Questa volta sembra quasi un punto di non ritorno.

Nel giro di ricognizione, infatti, il monegasco ha perso il controllo della sua vettura in ingresso della curva “Ferradura” mentre stava scaldando i suoi pneumatici (risparmiati in occasione della Q3 della Sprint Shoot-out). Un momento che ha lasciato tutti sotto shock, con il team radio del pilota che partiva dalla seconda casella della griglia, che ha davvero fatto scalpore: “La macchina ha perso l’idraulica. Come sono sfortunato”. Un laconico commento per Leclerc, che ha visto la sua SF-23 stamparsi contro le protezioni e finire li la sua domenica, senza poter ripartire nemmeno sfruttando la bandiera rossa esposta dopo l’incidente al via tra Albon e Magnussen.

Dopo diversi minuti per sbollire la delusione, il classe 1997 ha raccontato quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport, non usando giri di parole: “Il problema che ho avuto? Non posso dire i dettagli – si gira verso l’addetta stampa – Posso dire i dettagli? No. Ok. Ho perso l’idraulica del volante, quindi le ruote posteriori sono andate in bloccaggio per un fatto di sicurezza sul motore. Io non potevo fare nulla e sono finito a muro. Non ho nemmeno avuto modo di sfruttare la bandiera rossa per ripartire”.

Il monegasco passa poi a spiegare il suo stato d’animo: “Sono arrabbiato. Mi dispiace tanto quanto accaduto perchè tutto il weekend era stato impostato per fare bene oggi, invece torno a casa dopo 3 curve. Mi fa male e basta. Quest’anno non sono certo stato fortunato, dovrò fare un viaggio a Lourdes. Non so cosa fare. Io do tutto quando metto il casco. Tutti sanno che do il 150%, ma…fa male! Ne parleremo con il team e niente…”.

Foto: LaPresse