F1, Carlos Sainz: "Lotteremo con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori ma..."

Siamo prossimi ai titoli di coda di questa stagione di F1. I Mondiali piloti e costruttori sono stati già assegnati all’olandese Max Verstappen e alla Red Bull e gli stimoli per Mad Max sono quelli di aggiornare le proprie statistiche da record nel terzultimo appuntamento del campionato. Si corre in Brasile questo week end e per la precisione a Interlagos.

Una pista old style dove quel sapore di epico si respira sempre, pensando a un mito del volante come Ayrton Senna. In casa Ferrari ci si presenta con la consapevolezza di avere dei problemi in gara nel confronto con la Mercedes per il ruolo di seconda forza di questo Mondiale, appurato che la squadra di Milton Keynes faccia un altro mestiere.

Carlos Sainz ne ha parlato nel corso della conferenza stampa: “Mercedes ha un piccolo vantaggio per il secondo posto nei Costruttori, però noi stiamo riuscendo a mettere pressione e noi non dobbiamo commettere errori. Speriamo di poter concludere davanti“, le considerazioni del madrileno.

In riferimento alla criticità del passo gara, Sainz ha sottolineato: “Sembra un po’ il nostro punto debole, andiamo meglio in qualifica e c’è una cerca incostanza negli stint a seconda di mescole e pista. E’ un problema di consistenza e ci stiamo impegnando per migliorare in questo finale di stagione e per il prossimo anno“.

Questo è l’ultimo fine-settimana con la Sprint Race, una variazione sul tema. A proposito di cambiamenti, lo spagnolo ha commentato alcune proposte che sono state fatte per rendere più imprevedibile il tutto: “La griglia invertita non mi dispiacerebbe. Il sabato andrebbe rivisto con la Sprint e credo che 6 vada bene come numero per ogni campionato. È pur sempre un esperimento e come tale sono aperto a capire quale possa essere il format migliore“.

Foto: LaPresse