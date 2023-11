F1, Charles Leclerc: “McLaren ormai va sempre più forte di noi in gara, ma sono ottimista per domani”

Charles Leclerc recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza con una gestione delle gomme estremamente conservativa e chiude in quinta posizione la Sprint del Gran Premio di San Paolo 2023, terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è uscito fuori alla distanza rispetto ai piloti Mercedes, accusando però un distacco abissale dal vincitore Max Verstappen e dalla McLaren di Lando Norris a Interlagos.

“Se ci paragoniamo ai nostri competitor, che adesso sono le Mercedes, oggi non è andata male. Se guardiamo però la Red Bull e la McLaren sono lontane. Soprattutto McLaren sembra aver fatto un grande step in avanti ed in tutte le piste va costantemente più forte di noi in gara. Bisogna trovare qualcosa che attualmente non abbiamo nel nostro pacchetto“, le prime impressioni a caldo del 26enne ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo fatto fatica nella prima parte della Sprint perché c’era tanta gestione da fare per il motore e le temperature. Domani partendo secondo avremo meno macchine davanti e speriamo che questo ci possa aiutare. Comunque il feeling nei primi giri non era male, io sapevo che sarebbe stato uno stint lungo quindi mi sono tenuto un po’ all’inizio e in più dovevo gestire il motore. Alla fine abbiamo potuto spingere un po’ di più“, racconta Leclerc.

Sulla decisione strategica di non montare un set di soft nuove nella Sprint Shootout in ottica gara di domani: “Non ho dubbi su questo. Guardiamo anche la gara di Tsunoda: era subito dietro di me e aveva il nostro stesso passo usando la gomma nuova. Si vede quindi il beneficio di un set nuovo e questo mi rende abbastanza ottimista verso domani. Poi bisogna stare attenti a quello che diciamo. Ottimista sì, vincere no. Il target del weekend comunque è battere Mercedes. Oggi potevamo fare meglio mettendo le gomme nuove in Q3? Forse una posizione più avanti e basta, quindi ne è valsa la pena fare questa scelta“.

Foto: Lapresse