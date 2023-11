F1, Max Verstappen: “Massimizzato il potenziale della macchina, ho un buon passo gara”

Troppo veloci le Ferrari nel corso delle qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista degli States, il monegasco Charles Leclerc si è confermato grande interprete del time-attack, precedendo l’altro alfiere della scuderia di Maranello, Carlos Sainz, e il campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull).

Una griglia che però domani sarà differente perché Sainz, a causa della sostituzione della batteria per l’impatto con il famoso tombino nella FP1, è stato penalizzato di 10 posizioni nello schieramento e quindi inizierà dalla dodicesima casella. Verstappen, quindi, sarà secondo al fianco di Leclerc e potrà subito attaccare Charles al via per prendersi la vetta.

“Non sono state qualifiche semplici perché le temperature erano molto basse e il livello di grip era molto basso. Sono comunque contento della nostra prestazione perché avevamo un po’ faticato sul giro secco“, le prime parole a caldo di Max.

“Abbiamo sfruttato il potenziale al massimo della vettura e per domani sono fiducioso. Le prove libere di ieri, con benzina nel serbatoio, sono andate abbastanza bene. Su questo circuito è possibile superare, per cui cercherà di andare davanti e di impostare il mio ritmo“, ha concluso il pilota della Red Bull.

