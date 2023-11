F1, Carlos Sainz: “Purtroppo il dosso di curva 3 mi ha fatto perdere la macchina. Domani riparto da zero”

Carlos Sainz chiude nel peggiore dei modi la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il portacolori del team Ferrari è andato a schiantarsi in curva 3, dopo aver perso il controllo della sua Ferrari in una maniera particolare.

La Rossa ha messo in atto un doppio testa-coda prima di andare a sbattere violentemente contro le protezioni. I danni sono stati notevoli, con la monoposto di Maranello che rischia di dover vedere una profonda lista di pezzi di ricambio, proprio come avvenuto sette giorni or sono in occasione delle prove libere di Las Vegas.

Al termine del venerdì sulla pista che si affaccia su Golfo Persico, il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni: “Ovviamente non è stato il venerdì che sognavo. Abbiamo giocato un po’ con il set up nella FP1 e non vedevo l’ora di iniziare la FP2 dopo aver apportato alcune modifiche alla vettura”.

Dopodiché il nativo di Madrid passa a raccontare cos’è successo al momento dell’incidente: “Purtroppo sono arrivato sul dosso all’ingresso di curva 3 e ho perso la macchina, toccando il fondo e colpendo le barriere. È stato un errore costoso e mi dispiace per i meccanici per aver dato loro del lavoro extra oggi. Sono sicuro che domani saremo di nuovo in pista e pronti a partire. Sembra che il campo sarà ristretto, quindi possiamo aspettarci una qualifica interessante.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI