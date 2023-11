F1, Charles Leclerc: “Ci meritiamo il secondo posto nella costruttori: abbiamo lavorato come matti”

Charles Leclerc chiude in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi in testa: un’ottima partenza per la Ferrari nel weekend finale di questa stagione che mette le basi a un possibile secondo posto nella classifica dei costruttori. La Mercedes dista appena quattro punti e il Cavallino Rampante sembra competitivo anche sul tracciato di Yas Marina.

Queste le parole del pilota monegasco dopo questo venerdì: “Il quarto posto in classifica piloti non mi interessa, mentre il secondo posto tra i costruttori sarebbe bello, mi piacerebbe che il team arrivasse davanti alla Mercedes alla fine di questo weekend”.

“È stata una stagione dura e tutti se lo meritano in squadra questo piazzamento. Hanno lavorato come dei matti per fornirci gli aggiornamenti prima. Meritiamo di essere secondi alla fine dell’anno, daremo tutto per riuscirci. Per i piloti, non ho molte speranze di arrivare quarto: se arriva va bene, sennò non importa. Voglio solo vincere quel campionato il prima possibile“.

Questo il commento sul secondo turno odierno: “È stata una giornata positiva, è un buon modo di iniziare il weekend, spero che possiamo avere un buon fine settimana d’ora in avanti. Questo venerdì non è stato facile, perché ho fatto solo due giri in configurazione qualifica e non moltissimi in totale, ma il giro sulle soft è stato buono. Anche la Mercedes è forte: non so cosa sia successo loro nelle PL2, sono calati rispetto alle PL1, ma saremo tutti vicini questo fine settimana“.

Foto: Lapresse