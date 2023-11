F1, Carlos Sainz: “Peccato per il finale della Q1, il traffico mi ha rovinato i piani”

Carlos Sainz chiude con il morale sotto i tacchi le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Yas Marina, infatti, il fine settimana dello spagnolo segna un altro colpo ben poco piacevole. Il ferrarista, infatti, ha concluso già nella Q1 il suo sabato, ancora a complicare terribilmente la gara di domani.

Ancora una volta (la quarta consecutiva su questa pista, la 32a in carriera) il pilota del team Red Bull ha stampato la pole position, ma alle sue spalle le emozioni non sono mancate. Seconda posizione per Charles Leclerc a 139 millesimi dalla vetta, quindi terzo proprio l’australiano del team McLaren a 337, davanti a George Russell, quarto a 343 e quinto Lando Norris a 371. Carlos Sainz, invece, sarà costretto a partire dalla 16a casella della griglia con una domenica in salita.

La Ferrari, infatti, deve recuperare 4 lunghezze di distacco dalla Mercedes e il risultato dello spagnolo va a complicare i piani. Al termine della sua giornata, il nativo di Madrid ha raccontato cos’è successo a Yas Marina ai microfoni di Sky Sport: “Sapevo che oggi sarebbe stato tutto molto tirato e al limite nel mio caso. Se volevo passare a Q2 e Q3 avrei dovuto essere sempre perfetto, ma così non è stato come si è visto”.

Carlos Sainz prosegue nel suo racconto. “Il finale della Q1 è stato complicato. Prima abbiamo avuto una perdita di tempo per un problema all’ala anteriore e, di conseguenza, sono finito nel traffico di tutti i piloti che dovevano entrare in azione per l’ultimissimo tentativo. A quel punto mi sono lanciato per il giro conclusivo sapendo che non potevo fare il massimo. I primi due settori non sono andati come speravo, ho fatto meglio nel T3, ma ormai era troppo tardi per passare il taglio”.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI