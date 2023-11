F1, Ferrari vs Mercedes per il 2° posto costruttori: la situazione dopo le qualifiche

Entra nel vivo l’ultimo weekend della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1: in palio ad Abu Dhabi non c’è né il titolo piloti né quello costruttori, ma c’è grande bagarre per la seconda posizione nella classifica dei costruttori tra Ferrari e Mercedes, con la scuderia tedesca che arriva a questa gara con quattro punti di vantaggio.

Un piazzamento non da sottovalutare, poiché tra seconda e terza posizione c’è una differenza di ben 9 milioni di dollari di premio in denaro. Dopo le qualifiche la situazione non si è messa benissimo per la Ferrari: il sedicesimo posto di partenza di Sainz è piuttosto penalizzante e non consente di partire in discesa per la gara di domani.

Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, Leclerc scatterà dalla prima fila, davanti sia a Russell che è quarto che a Hamilton (undicesimo). Sarà fondamentale la partenza per entrambi i ferraristi: il monegasco dovrà cercare di rimanere in zona podio il più possibile e lo spagnolo proverà a riportarsi verso la top 10.

Qualcosa è mancato alla Ferrari sul giro veloce e Leclerc è riuscito a metterci una pezza e anche il passo gara non è eccezionale, ma dalle prove libere è emersa comunque una costanza. In questa stagione la Mercedes è stata spesso superiore alla Rossa la domenica: vedremo se anche domani si confermerà questa tendenza. I due ferraristi saranno costretti agli straordinari per prendersi questa piazza d’onore.

Foto: Lapresse