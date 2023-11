F1, Leclerc 2° in qualifica ad Abu Dhabi con una magia! Verstappen in pole, Sainz fuori in Q1

Max Verstappen vuole chiudere in bellezza una stagione da record e non concede spazio al resto della concorrenza, prendendosi la pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi 2023, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 32ma partenza al palo della carriera (la dodicesima dell’anno) per il fenomeno olandese della Red Bull, autore del miglior tempo assoluto in qualifica in 1’23″445.

Il tre volte campione del mondo conferma dunque il suo ruolo di favorito d’obbligo in vista della gara, con la possibilità di centrare il 19° successo del 2023. Domani ci sarà una Rossa di fianco alla RB19 di Max in prima fila, grazie al fantastico guizzo di un ispirato Charles Leclerc nell’ultimo time-attack del Q3. Il monegasco della Scuderia si è inserito in seconda piazza a 139 millesimi dalla pole, estraendo il massimo dal potenziale odierno dalla sua SF-23.

Terza posizione per la McLaren del rookie australiano Oscar Piastri a 337 millesimi dalla vetta, precedendo di un’incollatura la Mercedes del britannico George Russell. Delusione in casa McLaren per Lando Norris, solo 5° con un errore nel T3 che non gli ha consentito di attaccare la pole o la piazza d’onore di Leclerc. Completano la top 10 un sorprendente Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri, Fernando Alonso con l’Aston Martin, Nico Hulkenberg con la Haas, Sergio Perez (declassato per aver superato i track limits all’ultimo giro) con la Red Bull e Pierre Gasly con l’Alpine.

Da registrare due clamorosi colpi di scena per la sfida Ferrari-Mercedes in ottica secondo posto tra i costruttori, con l’eliminazione in Q1 di Carlos Sainz (allo spagnolo non capitava dal GP Brasile 2019 con la McLaren) ed in Q2 di Lewis Hamilton (seconda qualifica di seguito senza accedere al Q3), che dovranno rimontare domani rispettivamente da ottava e sesta fila.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ABU DHABI F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:23.445 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.139 6

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.337 6

4 George RUSSELL Mercedes+0.343 6

5 Lando NORRIS McLaren+0.371 6

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.523 6

7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.639 6

8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.663 6

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.726 6

10 Pierre GASLY Alpine+1.103 6

11 Lewis HAMILTON Mercedes- – 4

12 Esteban OCON Alpine- – 4

13 Lance STROLL Aston Martin- – 4

14 Alexander ALBON Williams- – 4

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 4

16 Carlos SAINZ Ferrari- – 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

19 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

20 Logan SARGEANT Williams- – 2

Foto: Lapresse