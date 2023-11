MotoGP, a che ora qualifiche e Sprint Race del 25 novembre: programma GP Valencia 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 25 novembre, il circuito Ricardo Tormo di Valencia sarà teatro delle qualifiche e della Sprint Race del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, ultimo capitolo stagionale del Motomondiale. Già assegnati i titoli in Moto3 e Moto2, è ancora aperta la sfida per l’iride in MotoGP tra le Ducati dell’italiano Francesco Bagnaia e dello spagnolo Jorge Martin.

Pecco potrebbe festeggiare il secondo Mondiale consecutivo già domani al termine della gara breve, nel caso in cui dovesse guadagnare 4 punti su Martinator. Il piemontese del team ufficiale Ducati si presenta infatti all’ultimo round del campionato con un margine di 21 punti sul rivale iberico, quando restano ancora un massimo di 37 punti a disposizione tra Sprint e Gran Premio.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Valencia verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2023

Sabato 25 novembre

Ore 8.40 Prove libere 3 Moto3 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 3 Moto2 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.50 Qualifiche Moto3 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 13.45 Qualifiche Moto2 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su TV8 e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; su Sky Sport Uno tutte le sessioni tranne le qualifiche di Moto3 e Moto2; su TV8 (in chiaro) saranno visibili le qualifiche delle tre classi e la Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: MotoGP.com Press