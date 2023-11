Dove vedere in tv le ATP Finals 2023: orari giornalieri, programma, streaming

Per il terzo anno consecutivo di una serie di cinque le ATP Finals sono prossime a tenersi al Pala Alpitour di Torino. Il maggiore degli impianti al coperto in Italia è pronto per accogliere i migliori otto della stagione del tennis, e stavolta c’è di ritorno anche un pezzo d’Italia con Jannik Sinner.

L’altoatesino, che nel 2021 era entrato a causa del forfait di Matteo Berrettini generato dall’infortunio nel match d’esordio con il tedesco Alexander Zverev, stavolta entra dalla porta principale, da numero 4 del mondo. Chiaramente l’entusiasmo attorno a lui è tanto, e anche i costantemente validi numeri televisivi delle partite importanti che lo vedono impegnato stanno lì a dimostrare quanto interesse stia generando. In breve, ci sono gli ingredienti per delle Finals di cui si parlerà e non poco.

Di seguito la programmazione completa delle ATP Finals 2023. L’intero evento andrà in onda su Sky Sport, mentre Rai2 ha i diritti di trasmissione per un match al giorno. La diretta streaming è assicurata da SkyGo, Now e RaiPlay (per il match su Rai2). Le informazioni circa tale match qui riportate potrebbero subire delle variazioni.

CALENDARIO ATP FINALS 2023

Domenica 12 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Lunedì 13 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Martedì 14 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Mercoledì 15 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Giovedì 16 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Venerdì 17 novembre

Ore 12:00 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Round Robin – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Round Robin – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Sabato 18 novembre

Ore 12:00 Doppio Semifinale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 14:00 Singolare Semifinale – Diretta tv su Rai2, Sky Sport

Ore 18:30 Doppio Semifinale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 21:00 Singolare Semifinale – Diretta tv su Sky Sport, differita SuperTennis

Domenica 19 novembre

Ore 14:30 Doppio Finale – Diretta tv su Sky Sport

Ore 17:00 Singolare Finale – Diretta tv su Rai2, Sky Sport, differita SuperTennis

