Djokovic o Alcaraz? Quale avversario sarebbe meglio per Sinner in finale: precedenti e analisi tattica

Jannik Sinner è il primo finalista delle ATP Finals. Una straordinaria impresa quella dell’altoatesino, che è il primo italiano a centrare questo storico traguardo. Il terzo successo consecutivo nell’ultimo mese contro Daniil Medvedev arriva al termine di una prestazione scintillante da parte del numero quattro del mondo, che si presenta all’ultimo atto del torneo da imbattuto. In finale ora ci sarà la rivincita con Novak Djokovic o lo scontro della nuova generazione di campioni con Carlos Alcaraz.

Il serbo è favorito questa sera, anche se Nole si è fermato proprio con l’italiano dopo 19 partite vinte consecutivamente ed ha sempre lasciato almeno un set in ogni incontro del girone. Alcaraz ha dato la sensazione di essere cresciuto lungo il torneo dopo alcuni mesi decisamente sottotono. La sconfitta contro Zverev aveva rappresentato un ulteriore campanello d’allarme, ma poi si è rifatto con le vittorie in due set contro Rublev e Medvedev. Non sembra essere il miglior Alcaraz, ma l’affrontare Djokovic in un tale contesto può creare energie extra.

Ma chi è meglio affrontare in finale tra Djokovic e Alcaraz? Difficile dare una risposta giusta a questa domanda, anche perchè in ogni caso all’altoatesino lo attende una vera e propria battaglia. Guardando al campo verrebbe comunque da dire che lo spagnolo potrebbe essere il “preferito”, visto che Sinner ha dimostrato di avere le armi tattiche per fare male allo spagnolo, che ha spesso sofferto contro l’azzurro. Djokovic, tralasciando l’ultima sfida giocata qualche giorno fa, aveva sempre trovato le giuste chiavi contro Jannik, dimostrandosi avversario quasi irraggiungibile nelle prime tre sfide.

Sinner è avanti per 4-3 nei precedenti contro Alcaraz e soprattutto ha vinto nettamente anche l’ultimo scontro sul cemento indoor (stessa superficie di Torino) in quel di Pechino (7-6 6-1). Contro Djokovic è invece in svantaggio per 3-1, anche se tutti i tifosi italiani hanno negli occhi e nel cuore le emozioni della partita giocata martedì sera.

C’è poi anche l’aspetto emotivo della finale. Eventualmente per Alcaraz sarebbe la sua prima finale alle ATP Finals (proprio come Sinner) e forse lo spagnolo potrebbe anche risentire dell’atmosfera caldissima che ci sarà chiaramente al Pala Alpitour, con i tifosi italiani pronti a sostenere Jannik. Una situazione, invece, che non andrebbe probabilmente ad intaccare Novak Djokovic, che probabilmente ha già programmato la sua rivincita contro Sinner, cercando di vendicarsi proprio nella finale. Sappiamo bene che il serbo sa trovare motivazioni infinite da ogni piccola cosa.

Qualsiasi sarà l’avversario della finale, però, questo Jannik Sinner appare davvero in una forma straordinaria e soprattutto non deve temere nessuno. Manca davvero una sola partita al completare la settimana perfetta e scrivere una pagina indelebile della storia dello sport italiano.

FOTO: LaPresse