Djokovic-Dimitrov oggi in tv, Finale ATP Parigi-Bercy 2023: orario, programma, streaming

Saranno Novak Djokovic e Grigor Dimitrov a giocarsi la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy in questo 2023. Nona volta all’ultimo atto per il serbo, che cerca di diventare ancora più parte della storia con il settimo alloro; per il bulgaro, invece, la questione si rivela un minimo più complicata.

Questo perché, dalle ATP Finals 2017, non ha più vinto un torneo sul circuito maggiore. Un digiuno infinito, che sta cercando in tutti i modi di interrompere in questo finale di stagione. Del resto, sono in pochi ad averlo fermato, e tutti big: Alexander Zverev tre volte di fila tra Cincinnati, US Open e Chengdu, Jannik Sinner a Pechino, Andrey Rublev a Shanghai e Daniil Medvedev a Vienna. Della serie: solo quelli (veramente) forti. Quanto al serbo, un fattore importante può essere rappresentato dalla fatica: quasi nove ore nelle ultime tre partite sono tante anche per lui.

La finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov inizierà alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:00 e su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.

DJOKOVIC-DIMITROV, FINALE ATP PARIGI-BERCY 2023 OGGI

COURT CENTRAL

Ore 12:30 Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [3]-Gonzalez (FRA)/Roger-Vasselin (FRA) [7]

Ore 15:00 Djokovic (SRB) [1]-Dimitrov (BUL) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA DJOKOVIC-DIMITROV, FINALE MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo e Now

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI – LivePhotoSport.it