Djokovic aspetta Sinner in Coppa Davis: “Sarà un’altra bella partita. L’Italia ha tradizione”

Novak Djokovic ha battuto con un duplice 6-4 Cameron Norrie consegnando alla Serbia il punto decisivo contro la Gran Bretagna nei quarti di finale delle Finali della Coppa Davis 2023 di tennis, ed ora in semifinale per i balcanici ci sarà l’Italia. Subito dopo la vittoria odierna il numero 1 del mondo ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del penultimo atto di sabato.

L’analisi del match appena vinto: “Servo bene negli ultimi due tornei, stasera era pericoloso, Norrie ha alzato il suo livello, io ho trovato il mio miglior servizio. Sono contento di contribuire per il mio Paese con un ‘altra vittoria, grazie a Kecmanovic sono entrato sull’1-0, è totalmente differente, sono più libero, con meno pressione. Sono contento, non avevo giocato con molti mancini nell’ultimo paio di mesi“.

Sul prossimo incrocio contro Jannik Sinner: “Abbiano giocato due partite bellissime a Torino la settimana scorsa, ed ora abbiamo un altro match. Le condizioni sono diverse, perché rappresenti il tuo Paese e non dipende solo da te, l’Italia è un Paese molto forte, con tanta tradizione nel tennis. Oggi Sinner ha giocato molto bene, io mi sento molto bene sul campo, possiamo aspettarci un’altra partita molto molto bella“.

Foto: LaPresse