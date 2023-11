Dakar 2024, presentata la nuova edizione tra le dune saudite per una edizione record

Prende forma la Dakar 2024. La corsa più dura del mondo tiene fede al suo nome e si prepara per una edizione (la quarantaseiesima) davvero complicatissima. Si correrà ancora una volta in Arabia Saudita (dal 5 al 19 gennaio) con tutti i vincitori del 2023 che torneranno in scena. Da Nasser Al-Attiyah nelle auto, Kevin Benavides tra le moto, Alexandre Giroud nei quad e Janus Van Kasteren nei camion, tutti saranno di nuovo in lizza nella corsa saudita.

C’è grande attesa soprattutto per la tappa 6A-6B che si svilupperà addirittura su due giorni (11-12 gennaio). 584 chilometri di prove speciali con la notte di mezzo, nella quale i protagonisti dovranno dormire in tenda e risolvere i problemi tecnici dei rispettivi mezzi. Non solo, come annunciano gli organizzatori, le dune non mancheranno. Anzi, ci attende l’edizione record da questo punto di vista.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il percorso della corsa più dura del mondo. La Dakar 2024 scatterà il 5 gennaio con il prologo Alula-Alula di (157km totali, 27 di prove speciali), quindi sabato 6 gennaio toccherà alla Alula-Al Henakiyah (532km, 405 di speciali). Terza tappa domenica 7 gennaio con la Al Henakiyah-Al Duwadimi (662km, 470 di speciali), mentre lunedì toccherà alla Al Duwadimi-Al Salamiya (marathon) di 733 chilometri (440 di speciali).

Martedì 9 gennaio sarà la volta della Al Salamiya-Al-Hofuf (631km, 299 di speciali), quindi mercoledì 10 gennaio vedremo la Al-Hofuf-Subaytah (644km, 118 di speciali) che precederà la clamorosa marathon suddivisa in due giorni. Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio toccherà alla Shubaytah-Shubaytah di 818km con 584 di speciali. Dopo il giorno di riposo di sabato 13 gennaio, si ripartirà domenica 14 gennaio con la Riyadh-Al Duwadimi (873km, 483 di speciali), quindi lunedì 15 gennaio sarà di scena la Al Duwadimi-Ha’il (678km, 458 di speciali), prima che martedì 16 gennaio vedremo la Alula-Alula di 609 chilometri e 371 di speciali.

Giovedì 18 gennaio inizia il rush finale, con la 11a tappa, la Alula-Yanbu (587km, 480 di speciali) prima della 12a e ultima, la Yanbu-Yanbu di 328 chilometri e 175 di speciali. Nel complesso la Dakar, quindi, 2024 prevederà 7.891 chilometri complessivi e ben 4.727 di prove speciali.

