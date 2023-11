Coppa Davis 2023, la giovane Repubblica Ceca sfida l’Australia: in palio la semifinale

Si svolgeranno in questa settimana le Finali della Coppa Davis 2023. Saranno otto le squadre che a Malaga, in Spagna, giocheranno la fase a eliminazione diretta dai quarti di finale ad arrivare all’ultimo atto, in programma domenica 26 novembre, e sicuramente lo spettacolo non mancherà.

Il primo quarto di finale è previsto per oggi alle 16:00 e propone l’interessante scontro tra i campioni in carica del Canada e la Finlandia. Poi domani ci sarà il match tra Repubblica Ceca e Australia, mentre giovedì si disputeranno gli ultimi due quarti di finale, ovvero Italia-Olanda e Serbia-Gran Bretagna.

Ponendo l’attenzione su Repubblica Ceca-Australia, va subito sottolineato che sarà molto probabilmente un match equilibrato (a fare la differenza saranno dunque quasi sicuramente i dettagli), tra due squadre che potranno contare su giocatori di ottimo livello. Da una parte ci saranno i giovani Jiri Lehecka e Tomas Machac (loro due dovrebbero giocare i due match di singolare), oltre al classe 2005 Jakub Mensik (che soltanto qualche fa ha raggiunto i sedicesimi di finale agli US Open 2023) e al più esperto doppista Adam Pavlasek. L’allenatore della compagine europea, che nella fase a gironi ha vinto tutte le partite a disposizione per 3-0 (unica squadra che è riuscita a farcela), sarà Jaroslav Navratil, che avrà il compito di aiutare i propri giocatori a esprimere il loro miglior gioco possibile per avere chance di passare il turno.

Dall’altra parte, invece, coach Lleyton Hewitt ha chiamato per queste finali Alex De Minaur, Alexai Popyrin, Max Purcell (n.35 al mondo di doppio), Jordan Thompson e il fortissimo doppista Matthew Ebden (n.4 al mondo nella specialità). Le scelte per il match di domani sembrano già fatte, con De Minaur e Popyrin in campo nei singolari (rispettivamente contro Lehecka e Machac) e Purcell ed Ebden che, come successo a settembre nella fase a gironi, giocheranno quasi sicuramente il doppio insieme. Da ricordare che l’Australia, che nella fase a gironi è arrivata seconda dietro alla Gran Bretagna, è reduce dalla finale raggiunta nella passata stagione e quest’anno cercherà dunque almeno di eguagliare il risultato del 2022.

Tra Repubblica Ceca e Australia risultano esserci quattro precedenti dal 2000 in poi: nei primi due ha vinto la squadra europea, mentre negli ultimi ha trionfato l’Australia. Questo vuol dire che il match di domani sarà dunque importante anche per andare a caccia del 3-2 negli scontri diretti, oltre che ovviamente, e soprattutto, per cercare di conquistare il pass per la semifinale contro la vincente della sfida tra Canada e Finlandia.

Foto: LaPresse