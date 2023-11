Coppa Davis 2023, chi sarà il primo singolarista per l’Italia? Ballottaggio a tre difficile da sciogliere per Volandri

La stagione del tennis volge al termine e c’è un’ultima competizione da affrontare: la Final Eight di Coppa Davis a Malaga. Le migliori otto formazioni del mondo si affronteranno per conquistare l’ambita Insalatiera e in casa Italia si spera di interrompere il digiuno che dura da 47 anni, quando la formazione capitanata da Nicola Pietrangeli e con Adriano Panatta in campo centrò l’obiettivo.

Quella però era una storia diversa ed è bene precisarlo. I ragazzi di Filippo Volandri saranno chiamati all’incontro di giovedì 23 novembre (ore 10.00) sul veloce indoor spagnolo contro i solidi olandesi. La compagine dei Paesi Bassi è da rispettare perché in grado di esaltarsi in questo contesto.

La batteria dei singolaristi è formata da Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, mentre nel doppio le alternative sono ben tre: Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer. Da considerare che Brouwer potrebbe fungere da jolly e magari essere schierato in singolare per necessità.

Volandri avrà da chiarire alcuni aspetti. Il primo è relativo a chi affiancare a Jannik Sinner, finalista nelle Finals di Torino. L’assenza di Matteo Berrettini pesa e la forma tutt’altro che entusiasmante di Lorenzo Musetti, considerando la superficie rapida, fa pensare che sia un discorso tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Entrambi a Bologna hanno fatto vedere doti morali notevoli, quando Jannik mancava. Per cui sarà da capire la condizione fisica quale sarà.

Il ligure viene però da un periodo di stop per problemi familiari e non lo si vede giocare da quasi un mese, mentre il torinese non è stato protagonista di una stagione scintillante. Certo, lui ha le caratteristiche dell'”uomo Davis” per eccellenza, ma non si sa quanto lo scarso livello di fiducia di questo periodo possa andare a incidere sulla sua prestazione.

Il secondo aspetto è legato al doppio in quanto il capitano non giocatore toscano ha optato per una soluzione ibrida: quattro singolaristi e un doppista puro come Simone Bolelli. Quest’ultimo potrebbe anche essere una sorta di piano di emergenza, nel caso in cui Volandri decidesse di affidarsi al duo Sonego-Musetti, che ha ben figurato quest’anno a Cincinnati. Senza contare che vi potrebbe essere l’opzione Sinner, valutando la condizione del roster. Staremo a vedere.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023 CON ITALIA-OLANDA

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

CONVOCATI ITALIA-OLANDA

ITALIA: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

OLANDA: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Foto: LaPresse