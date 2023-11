Curling, questa Italia non scherza! Retornaz vince il duello con Edin e resta in testa agli Europei

Italia maiuscola in quel di Aberdeen, località della Scozia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2023 di curling. Il team della Nazionale maschile ha infatti incasellato il quarto successo su quattro match disputati, regolando anche la temibilissima corazzata svedese per 7-5 e rimanendo in testa in solitaria alla classifica del Round Robin.

Una partita tirata quella andata in scena tra le due compagini, contrassegnata nelle battute iniziali da un botta e risposta spalmato in tre end. Dopo un’apertura terminata con un nulla di fatto sono gli scandinavi a passare in vantaggio, sfruttando una indecisione di Retornaz in doppia bocciata che consente loro di mettere un’altra stone a punto, portandosi così sullo 0-2.

Una sbavatura che non scalfisce il lavoro degli azzurri, bravi a pareggiare i conti subito mettendo sul piatto un’ottima trama che sfocia con il rilascio vincente dello skip, il quale porta due punti a casa. La catena difensiva tricolore fa il suo dovere poi nella quarta ripresa, concedendo soltanto un sigillo agli avversari.

Ma la grande personalità accumulata negli ultimi mesi dalla squadra italiana si palesa a tutta forza a a metà gara, quando i nostri ragazzi decidono di forzare una tripla promozione per mettere una seria pressione su Edin che, però, non si fa ingannare piazzando una stone a punto. Sarà Retornaz, con un gran rilascio, a regalare ancora due timbri all’Italia portando il match dalla propria parte. Il sesto end, tuttavia, si conclude con una lezione di curling tutta svedese condotta dalla premiata ditta Eriksson-Edin che effettua il controsorpasso mettendo a referto due unità e passando dunque al 5-4.

Al settimo si verifica poi un secondo momento di stallo, con i team che si annullano a vicenda fino a sfociare in un ottavo round complesso dove Retornaz e Co. non vanno oltre il punto, lasciando la manovra ai rivali. C’era bisogno soltanto di una cosa per sbloccare l’empasse: ovvero di una mano rubata, arrivata nel cruciale nono end e maturata dopo una follia di Edin, colpevole di aver rilasciato la stone in modo troppo debole, fattore che ha aperto una prateria a Joel Retornaz, audace a non sbagliare e a sigillare il 7-5 a un solo round dalla fine.

L’occasione è ghiotta, e gli azzurri lo sanno bene, costruendo una fitta trama difensiva con la speranza di far cadere nella trappola Edin, bravo comunque a costruirsi un ottimo tentativo, prontamente neutralizzato da Retornaz.

Al momento l’Italia è l’unica squadra del Torneo ad aver raccolto quattro successi su quattro. Un trend che dovrà rimanere tale anche questa sera quando affronteranno la Repubblica Ceca.

Foto: © WCF / Céline Stucki