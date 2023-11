Curling, la Norvegia conquista il bronzo agli Europei di curling. Svezia ko, domani Italia-Svizzera per il titolo

La Norvegia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2023 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna). Il quartetto composto da Marianne Roervik (skip), Kristin Skaslien (vice-skip), Mille Haslev Nordbye (second) e Martine Roenning (lead) ha sconfitto la Svezia con uno schiacciante 10-3. Le scandinave sono state bravissime a rubare la mano per ben tre volte consecutive in apertura di incontro: due punti nel secondo end, due nella terza frazione e quattro nella quarta per portarsi sull’8-0 e indirizzare la contesa.

Isabella Wranaa e compagne hanno cercato una timida reazione riuscendo a marcare il primo punto nella quinta frazione e altri due nel settimo end, ma la Norvegia non ha tremato e ha chiuso i conti con il punto dell’ottava frazione che ha posto fine alla contesa. Le rossoblù saliranno così sul terzo gradino del podio alle spalle di Italia e Svizzera che domani mattina (ore 10.00) si contenderanno il titolo continentale.

Foto: WCF