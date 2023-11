Curling, Italia nella storia: il team Retornaz è n.1 nel ranking mondiale! In top10 anche le donne

I recenti successi della Nazionale italiana di curling maschile, il team di Joel Retornaz, hanno portato il quartetto tricolore in vetta al ranking mondiale per la prima volta nella storia. I buoni risultati della squadra femminile, inoltre, fanno sì, inoltre, che le azzurre restino in top ten, al numero 10 del mondo.

Di seguito i ranking mondiali a squadre, maschili e femminili, rilasciati lo scorso lunedì 15 novembre, con la gli uomini primi e le donne decime in casa Italia: le classifiche includono i migliori 5 risultati di questa stagione più il 50% dei punti della scorsa stagione.

RANKING MASCHILE AL 13 NOVEMBRE 2023

1. Joel Retornaz – Italia – 420.5

2. Brendan Bottcher – Alberta (Canada) – 409.8

3. Brad Gushue – Newfoundland / Labrador (Canada) – 334.6

4. Niklas Edin – Svezia – 327.6

5. Bruce Mouat – Scozia – 324.1

6. Yannick Schwaller – Svizzera – 316.6

7. Ross Whyte – Scozia – 301.9

8. Matt Dunstone – Manitoba (Canada) – 280.8

9. Kevin Koe – Alberta (Canada) – 239.6

10. Korey Dropkin – Minnesota (Stati Uniti) – 215.2

RANKING FEMMINILE AL 13 NOVEMBRE 2023

1. Silvana Tirinzoni – Svizzera – 396.3

2. Eun Ji Gim – Corea del Sud – 387.3

3. Kerri Einarson – Manitoba (Canada) 137.8 363.3

4. Rachel Homan – Ontario (Canada) 148.8 332.9

5. Anna Hasselborg – Svezia – 326.3

6. Jennifer Jones Manitoba (Canada) – 322.9

7. Satsuki Fujisawa – Giappone – 269.9

8. Isabella Wrana – Svezia – 261.9

9. Kaitlyn Lawes Manitoba (Canada) – 224.5

10. Stefania Constantini – Italia – 220.6

Foto: WCF/Celine Stucki