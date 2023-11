Biathlon, Dorothea Wierer ha la febbre a 39° C a cinque giorni dall’opening stagionale di Coppa del Mondo

Non è dei migliori l’avvicinamento all’opening stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon per Dorothea Wierer: a meno di cinque giorni dal via del circuito maggiore l’azzurra posta una story su Instagram in cui fa sapere di avere la febbre a 39° C.

La prima tappa, come di consueto, si svolgerà ad Oestersund, in Svezia, e sarà in programma tra sabato 25 novembre e domenica 3 dicembre, con 10 gare (4 femminili, 4 maschili e 2 miste) spalmate su 7 giorni, con due giornate di riposo (lunedì 27 e martedì 28 novembre).

Dopo la tappa svedese ci si sposterà ad Hochfilzen, in Austria, da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, dove saranno in programma 6 gare in 3 giorni, poi si passerà, per le ultime gare dell’anno solare, a Lenzerheide, in Svizzera, da giovedì 14 a domenica 17 dicembre, con 6 gare in 4 giorni.

Foto: LaPresse