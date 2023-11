Curling, Europei Aberdeen 2023. L’Italia femminile di Stefania Constantini ha credenziali da medaglia

I Campionati Europei 2023 di curling cominceranno sabato 18 novembre ad Aberdeen, in Scozia. In ambito femminile, l’Italia parte con la consapevolezza di poter ambire alle medaglie. Le azzurre, quarte nel 2022, mirano dunque a migliorare l’esito della manifestazione continentale di dodici mesi orsono.

Il collaudato team guidato da Stefania Constantini si è arricchito di un nuovo innesto, Elena Antonia Mathis, naturalizzata durante l’estate. L’ex elvetica si è affiancata alle collaudate Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto garantendo un’opzione in più sulla quale fare affidamento. Anche grazie a questo rinforzo, la squadra tricolore sa bene di avere le credenziali per fregiarsi di un pendaglio metallico.

Le avversarie più temibili sono le solite, a cominciare dalla Svizzera capitanata da Silvana Tirinzoni, che vorrà sicuramente colmare una lacuna anacronistica. La compagine rossocrociata ha trionfato nelle ultime 3 edizioni dei Mondiali, ma non ha mai primeggiato nell’ambito degli Europei! Nel 2022, per esempio, fu inopinatamente sconfitta in finale dalla Danimarca.

Le detentrici del titolo, inaspettatamente laureatesi Campioni d’Europa, hanno perso la propria skip. Madeleine Dupont è passata a ricoprire un ruolo dirigenziale in seno alla federazione, cedendo il testimone all’ex compagna di squadra Mathilde Halse. Vedere le danesi ripetere quanto compiuto a Östersund sarebbe alquanto sorprendente. L’Italia, per intenderci, è più quotata delle nordiche.

A proposito di Paesi Scandinavi, occhio alla Svezia, che sarà rappresentata dall’emergente Isabelle Wranå, considerata un astro nascente del curling a livello globale. Infine, mai sottovalutare la Scozia, capitanata da Rebecca Morrison, che proprio nel 2022 negò il podio alle azzurre nella “finalina” per il terzo posto.

Tutte le altre nazioni (Rep.Ceca, Estonia, Germania, Norvegia e Turchia) sono francamente inferiori, almeno sulla carta. Poi si sa che le sorprese, nel curling come nello sport in generale, possono sempre manifestarsi. Come detto, in pochi avrebbero creduto di vedere la Danimarca imporsi dodici mesi orsono, eppure lo scenario si è tramutato in realtà.

Di certo c’è che l’Italia parte come una delle favorite per la conquista delle medaglie assieme a Svizzera, Svezia ed eventualmente Scozia. Salire sul podio continentale per la quarta volta nella storia non è scontato. Cionondimeno, alla luce del campo partenti e dei risultati ottenuti sin qui in stagione nei tornei in Canada, sarebbe deludente non vedere Constantini e compagne raggiungere la semifinale. Dopodiché, sulla partita secca, tutto può accadere. Nel bene o nel male. L’importante è arrivarci e le azzurre hanno i crismi per farlo.

ITALIA FEMMINILE CURLING

LE MEDAGLIE EUROPEE DEL PASSATO

1982 – Argento

2006 – Argento

2017 – Bronzo

ITALIA CURLING FEMMINILE

IL CAMMINO AGLI EUROPEI 2022

Le azzurre superano il round robin con 6 vittorie e 3 sconfitte; dopodiché vengono battute in semifinale dalla Svizzera (5-9) e nella finalina dalla Scozia (5-9).

Foto: Anil Mungal/Comunicato Stampa FISG