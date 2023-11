Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Ruka: Pellegrino e De Fabiani guidano il gruppo azzurro

Il giorno del grande ritorno si avvicina. Dal 24 al 26 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 prenderà il via e sarà la località di Ruka (Finlandia) a dare il via alle danze. Il programma prevede una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera maschile e femminile.

In casa Italia, il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato nove atleti: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Da Prà ed Elia Barp tra gli uomini; Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella tra le donne.

Alcuni degli atleti citati si sono avvicinati all’appuntamento in questione, testandosi in alcune gare FIS a Muonio/Olos, sempre sulle nevi finlandesi. Meritevoli di menzioni il settimo posto di Caterina Ganz nella 10 km a tecnica libera femminile, mentre nella medesima prova maschile in evidenza Davide Graz, terzo a 5″7 dal tedesco Friedrich Moch. Pellegrino ha chiuso quinto.

Guardando lo storico, l’Italia vanta un solo podio nella tappa finlandese, ottenuto con il citato Pellegrino nel novembre di un anno fa. Il campione valdostano concluse al terzo posto nella prova dell’inseguimento.

Foto: LaPresse