Cricket, India ed Australia si affronteranno in finale nella Coppa del Mondo ODI 2023

La finale della Coppa del Mondo ODI 2023 di cricket, in corso in India, sarà affare tra la Nazionale padrona di casa e l’Australia: nelle semifinali l’India supera la Nuova Zelanda per 70 runs, mentre l’Australia regola il Sudafrica per 3 wickets. Sfida per il titolo domenica 19 novembre.

Nella prima semifinale l’India padrona di casa supera la Nuova Zelanda per 397/4-327/10, imponendosi per 70 runs. I padroni di casa chiudono i 50 overs dell’innings con un run rate di 7.94, poi controllano molto bene gli oceanici, col decimo wickets che cade dopo 48.5 overs (ed un run rate di 6.70), consegnando all’India il pass per l’ultimo atto.

Nella seconda semifinale l’Australia regola il Sudafrica per 215/7-212/10, vincendo per 3 wickets. L’innings sudafricano si esaurisce con la caduta del decimo wickets dopo 49.4 overs, con un run rate di 4.27, poi gli australiani completano il loro compito dopo 47.2 overs, con un run rate di 4.54 e staccano il biglietto per la finale.

Appare utile rammentare che il torneo si gioca nel format ODI, che non è quello prescelto per i Giochi di Los Angeles: per le Olimpiadi del 2028 è stato indicato il format T20, con il quale si disputerà la Coppa del Mondo 2024.

Foto: LaPresse